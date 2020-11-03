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اسعار صرف العملات

03.11.2020 07:08 AM
اسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:

دولار: 3.39

دينار 4.72

يورو: 3.89

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