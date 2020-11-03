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بالفيديو.. قوات خاصة احتلالية تعتقل "أمل عرابي نخلة" في بلدة بيرزيت
سلطات الاحتلال تعلن أنها لن تهدم الخان الأحمر خلال الأربعة أشهر المقبلة
7 قتلى وعدد من الإصابات في هجوم مسلح على كنيس يهودي وسط فيينا
كورونا.. الإصابات تقترب من 47 مليونا عالميا وأوروبا تشدد القيود
الاحتلال يتوعد الجبهة الشعبية بمزيد من حملات الاعتقالات.. "الشعبية" تؤكد "لن ينال من عزيمتنا"
ممثلو القوى لوطن: الوحدة طريق الشعب الفلسطيني لإسقاط المؤامرات
أهالي وفعاليات بلدة "الرام" يناشدون عبر وطن الرئيس والحكومة بضرورة التدخل العاجل لإلغاء قرار إغلاق مستوصف الرام الطبي التابع لجمعية المقاصد الخيرية
"الصحة" لوطن: الوضع الوبائي في فلسطين ما زال مستقرا ونتوقع زيادة كبيرة بعدد الإصابات خلال فصل الشتاء
شغف العمل التطوّعي.. خلق روح التعاون في تنظيف الشوارع والأدراج من دون مقابل
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الاحتلال يعتقل 4 شبان شمال رام الله
عندما تغيب الرؤية والأدوار الجماعية وتضيع البوصلة تصبح المصالح الشخصية سيدة الموقف
"مصيدة أيلول" قصة قصيرة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير الى 91 قتيلًا
نقابة الأطباء تطالب البنوك بتأجيل خصم دفعات قروض وشيكات الأطباء من النصف المؤجل من الراتب
اسعار صرف العملات
03.11.2020
07:08 AM
وطن
: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:
دولار: 3.39
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يورو: 3.89
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