بالفيديو.. قوات خاصة احتلالية تعتقل "أمل عرابي نخلة" في بلدة بيرزيت

رام الله- وطن: اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، الشاب أمل عرابي نخلة، "16 عاما" بعد أن أقام جيش الاحتلال حاجزا مفاجئا على الطريق الواصل بين بيرزيت وعطارة شمال رام الله.

واعتدت القوة الخاصة بالضرب المبرح على أمل بعد قيامها باعتراض السيارة التي كان يستقلها مع اصدقاءه أثناء عودتهم من مدينة روابي ومن ثم اقتادته الى جهة مجهولة.

ويأتي اعتقال "امل" بعد نحو عام على اعتقال شقيقه الأكبر اسامة الذي لا يزال يقبع خلف قضبان الاحتلال، وهما أبناء عضو مجلس إدارة شبكة وطن الإعلامية الزميل معمر عرابي.

وناشدت عائلة "أمل" كافة الجهات الحقوقية والدولية بسرعة التدخل لتأمين الإفراج الفوري عن ابنها الذي أجرى عملية جراحية لإزالة ورم في الرئة قبل أشهر ولازال يتلقى العلاج لغاية اليوم، معربة عن خوفها وخشيتها على حياته في حال انقطاع العلاج عنه، بخاصة وانه لازال يخضع لجلسات علاج مكثفة.

وكان جيش الاحتلال قد اقتحم منزل عائلة الزميل معمر عرابي في التاسع عشر من كانون الثاني الماضي في حي الطيرة برام الله واعتقل انذاك الإبن الأكبر للعائلة "اسامة" الذي لايزال معتقلا حتى اللحظة، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا .