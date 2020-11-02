نقابة الأطباء تطالب البنوك بتأجيل خصم دفعات قروض وشيكات الأطباء من النصف المؤجل من الراتب

وطن: طالبت نقابة الأطباء البنوك بتأجيل خصم دفعات قروض وشيكات الأطباء من النصف المؤجل من الراتب وليس من النصف الذي تدفعه الحكومة للأطباء.

وتساءلت النقابة في منشور لها على صفحتها في "فيسبوك"، نشرته مساء اليوم: هل تضحي الحكومة بالأطباء وعائلاتهم وأطفالهم؟ .. هل هذا هو جزاء الأطباء على اخلاصهم وتفانيهم؟

وقالت النقابة في منشورها: لقد تحمل الأطباء صبروا في مواجهة جائحة كورونا، وأصيب العديد منهم وتوفي عدة أطباء رحمهم الله لحد الآن بسبب المرض وصبر الأطباء أيضا على أنصاف الرواتب وذلك دعما للقيادة التي تواجه جبروت العالم الظالم لفرض صفقة القرن وحرمان آلاف الأسرى وعائلاتهم من مستحقاتهم، لتأتي بعد ذلك الحكومة وتسمح للبنوك بخصم القروض والشيكات من نصف الراتب الهزيل أصلاً والذي لا يكفي الغالبية العظمى من الأطباء في تأمين قوت أبنائهم ودفع الإيجار ومستحقات الخدمات المختلفة".

وأضافت: لا يبقى من نصف الراتب الهزيل إلا القليل القليل، لا يكفي لشيء، لا لطعام ولا لسكن ولا لمدارس ولا خدمات ولا تكفي للطبيب للذهاب لمكان عمله.

واعتبرت النقابة أن "الحكومة أذعنت للبنوك وسلطة النقد لتحكم بالإعدام على الأطباء وعائلاتهم وأطفالهم".

وقالت "حان الوقت لوقف هذا الظلم، وإن كان ولا بد من الخصم فليكن من النصف المؤجل من الراتب و ليكن ديناً للبنوك في ذمة الحكومة".

وشددت أنها ستبقى تدافع عن منتسبيها وحقوقهم.