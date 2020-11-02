حماس: تزايد الأسرى المصابين بكورونا يكشف حجم الإهمال الطبي

وطن: قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين الأسرى في سجون الاحتلال والتي كان آخرها في سجن جلبوع، يكشف حجم الإهمال المعتمد الذي يتعرض له الأسرى ضمن سياسة الاستهداف الممنهج لهم التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي أن هذا الاستهتار في توفير سبل الوقاية والحماية من جائحة كورونا هو امتداد في سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، والتي تسببت في استشهاد المئات من الأسرى في سجون الاحتلال.

وشدد قاسم على أن إدارة سجون الاحتلال ومن خلفها الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن حياة هؤلاء الأسرى وسلامتهم.

ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى أن تتحرك بجدية للضغط على الاحتلال لوقف استهتاره بحياة الأسرى.

ولفت الناطق باسم حماس إلى أن قضية الأسرى ودعمها والنضال من أجل تحريرهم ستظل على رأس سلم أولوياتنا.