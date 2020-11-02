طولكرم | ضبط 9 آلاف لتر من المحروقات مجهولة المصدر

وطن: تمكن جهاز الأمن الوقائي اليوم، من تفكيك مخزن ومصادرة ما بداخله من محروقات ومعدات وتمت مصادرة صهريج سعة 35 الف لتر في مدينة طولكرم.

وتقدر كمية المحروقات المصادرة ما يقارب 9 آلاف لتر مجهولة المصدر تم وضعها داخل المخزن، حيث تم مصادرة الكمية بالتعاون مع جهة الاختصاص، وهي الهيئة العامة للبترول وجاري العمل على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما جاء في بيان لجهاز الأمن الوقائي.

وذكر البيان أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات مركزية لدائرة البترول في جهاز الأمن الوقائي وبتعاون مشترك بين مديريتي قلقيلية وطولكرم.

وذكر الجهاز أنه كثف من نشاطه في إطار محاربة التهريب للحفاظ على مقدرات شعبنا وتعزيز صمود ابنائه.