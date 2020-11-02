محافظ جنين يقرر إغلاق قرية الجلمة 4 أيام

وطن: قرر محافظ جنين أكرم الرجوب، مساء اليوم الاثنين، إغلاق كافة المرافق العامة والمدارس والمساجد في قرية الجلمة، لمدة 4 أيام ابتداء من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة.

وأعلن أن الاغلاق جاء نتيجة ارتفاع الاصابات بـ"كورونا" في القرية ووصولها إلى 26 حالة.

وبالنسبة للمحال التجارية والمنشآت، بيّن الرجوب أن عملها سيكون ما بين الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا باستثناء الصيدليات والمخابز، كما سيتم التشديد على منع إقامة الأعراس والمناسبات في محافظة جنين.