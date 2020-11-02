مجلس الوزراء يعتمد قوائم مساعدات لـ10 آلاف عامل من المتضررين من "كورونا" بواقع 700 شيقل للشخص

وطن: اعتمد مجلس الوزراء قوائم المستفيدين من المساعدات لعدد 10 آلاف عامل من المتضررين من جائحة كورونا في كافة المحافظات، بواقع 700 شيقل للشخص الواحد.

وقرر إنشاء "شركة مياه فلسطين" بهدف تعزيز الموارد المائية وتحقيق الاستدامة المائية والمالية والمؤسسية، لتكون شركة حكومية، واعتماد خطة إنشاء مرافق المياه في المحافظات، والبدء بدمج مزودي خدمات المياه بها.

كما قرر المجلس خلال جلسته الحكومية اليوم الاثنين، تشكيل لجنة لمعالجة قضايا المياه على المستوى الوطني والتي تشمل الأسعار، والفاقد من المياه، والديون المستحقة على مزودي المياه، والجوانب القانونية، والرقابة على شبكات وآبار المياه.

وصادق على إطار التوصيات الصادر عن "لجنة حصر الأضرار المتعلقة بقطاع السياحة"، لا سيما الفنادق التي تم استخدامها كأماكن حجر أثناء جائحة كورونا.

ووافق المجلس على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.