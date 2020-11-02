الأردن: 47 وفاة و5877 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وطن: سجلت الصحة الأردنية، يوم الاثنين، 47 وفاة و5877 إصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ، جميعها محليّة، وتوزعت على النحو الآتي:

- (3361) في محافظة العاصمة عمّان.

- (623) في محافظة إربد، منها (290) في الرمثا.

- (197) في محافظة معان، منها (12) في البترا.

- (107) في محافظة العقبة.

- (75) في محافظة جرش.

- (58) في محافظة الطفيلة.

- (884) في محافظة الزرقاء.

- (294) في محافظة البلقاء.

- (108) في محافظة عجلون.

- (87) في محافظة الكرك.

- (75) في محافظة المفرق.

- (8) في محافظة مأدبا.

وأفادت بأن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة يرتفع إلى(81,743) حالة، بالإضافة إلى (47) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (913) حالة.

كما وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (217) حالة، فيما غادرت (118) حالة. المستشفيات بعد شفائها ،ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,693) حالة، منهم (289) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وتمّ إجراء (33,846) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,913,801) فحصاً.

ودعت الصحة الأردنية، في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).