الاحتلال: العثور على "حوامة" اخترقت غلاف غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال، مساء يوم الإثنين عثوره على "حوامة" من قطاع غزة اخترقت منطقة مستوطنات "غلاف غزة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب، "إنه في وقت سابق اليوم، تم استدعاء مقاتلات حربية لمنطقة قطاع غزة في أعقاب اشتباه بقيام حوامة بالتسلل من القطاع".

وأضاف أنه "خلال أعمال تمشيط في المنطقة تم العثور على الحوامة".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أنه يتم الفحص فيما إذا كان الحديث عن الحوامة التي تم الاشتباه في تسللها من القطاع للغلاف.

وتمتلك كتائب القسام الجناح العسكري لحماس منذ سنوات طائرات مسيرة تطلق عليها اسم "أبابيل" ذات استخدامات مختلفة "استخبارية، هجومية، انتحارية"، بحسب ما كشفت عنه في حرب صيف 2014.

وزادت وتيرة استخدام فصائل المقاومة للطائرات المسيّرة الصغيرة مؤخرًا بغرض عمليات رصد جيش الاحتلال في المنطقة الحدودية.

(صفا)