تحديد الفترة الأخطر التي ينقل فيها مصاب كورونا العدوى للمحيطين به

وطن: أعلنت نائب مدير مركز علم الأوبئة التابع لهيئة حماية حقوق المستهلكين "روس بوتريب نادزور" الروسية ناتاليا بشينيشنايا، أن الشخص المصاب بفيروس كورونا، يستطيع أن يعدي محيطه قبل ظهور الأعراض الأولى عليه بـ3 أو 4 أيام.

وأوضحت البروفيسورة بشينيشنايا، في حديث أدلت به لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن قدرة الشخص على عدوى الآخرين تبلغ ذروتها قبل ظهور الأعراض بيومين وفي اليوم الأول بعد ظهورها.

وقالت إن شخصا مصابا بفيروس كورونا يمكن أن يعتبر مصدرا للعدوى قبل ظهور أول أعراض بـ5 أيام أو بـ7 أيام أحيانا.

وأشارت إلى أن قدرته على نقل العدوى إلى المحيط تبدأ بالتلاشى بعد مرور يومين من تجلي المرض لتزول تماما فيما بعد.