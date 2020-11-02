ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا

وطن: لطالما أراد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب كرة قدم في العالم، لعب كل شيء، وعلى مر السنين جمع أرقاما مذهلة، آخرها في مباراة فريقه الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس، في إطار الليغا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ميسي تخطى حاجز 60 ألف دقيقة على أرض الملعب بقميص النادي الكتالوني، منذ ظهوره الأول في 16 أكتوبر 2004 أمام إسبانيول، عندما كان بعمر 17 عاما و3 أشهر و22 يوما.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائد البرسا البالغ 33 عاما تميز منذ نشأته بقدرته التنافسية، حيث شارك في 739 مباراة، من بينها 657 مباراة كلاعب أساسي، مما يعني أنه شارك من البداية في 89% من المباريات التي خاضها مع برشلونة.

وذكرت أن ميسي سجل 637 هدفا مع برشلونة، وحقق 517 فوزا.

وقالت الصحيفة أن ميسي اقترب من تحقيق رقم جديد بكونه أكثر اللاعبين تمثيلا لقميص برشلونة، حيث يتبقى أمامه 28 مباراة فقط، على معادلة رقم تشافي هيرنانديز.

ولفتت "سبورت" إلى أن هذه الأرقام ستتصاعد إذا ما أضفنا مشاركته مع منتخب بلاده"راقصي التانغو" الذي خاض معه 140 مباراة بزمن مشاركة وصل إلى 11490 دقيقة.

المصدر: sport.es