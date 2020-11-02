حزب الشعب: الأسير الرفيق باسم الخندقجي يدخل عامه السابع عشر في سجون الاحتلال

وطن: قال حزب الشعب الفلسطيني بأن الأسير الرفيق باسم "محمد صالح" أديب خندقجي عضو اللجنة المركزية للحزب، قد دخل عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني، حيث يقبع حالياَ في سجن "جلبوع".

وأضاف الحزب في بيان له، صباح اليوم الأحد، أن الرفيق باسم خندقجي اعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 2/11/2004 من منزله في مدينة نابلس، وكان حينها في الحادية والعشرين من عمره، يواصل دراسته بقسم الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد ثلاث مرات بتهمة المشاركة في عملية سوق الكرمل الفدائية التي أسفرت عن وقوع ثلاثة قتلى وأكثر من خمسين جريحاً.

وقال الحزب إن الأسير الخندقجي شارك خلال سجنه على مدار الـ17 عاماَ الماضية، في العديد من إضرابات الأسرى عن الطعام داخل السجون، وتعرض لعقوبات مختلفة ومن ضمنها نقله عدة مرات إلى زنازين العزل الانفرادي الصهيونية والحرمان من زيارة ذويه.

وأشار الحزب في بيانه، إلى ان الأسير الشاعر والكاتب باسم الخندقجي، صدر له العديد من الأعمال الأدبية وهو خلف القضبان، أشهرها رواية "خسوف بدر الدين" التي صدرت عن دار الآداب في بيروت، ورواية "أنفاس إمرأة مخذولة" التي صدرت عن الدار الأهلية في عمان، ورواية "مسك الكفاية" التي صدرت عن الدار العربية للعلوم – ناشرون، ورواية "نرجس العزلة" التي صدرت عن المكتبة الشعبية.

وأضاف البيان بأن الخندقجي تمكن رغم ظروف السجن وقهر السجن من اكمال تعليمه الجامعي بجدارة، حيث واجه صعوبة كبيرة في ذلك جراء قيود وعقوبات ما يسمى مصلحة السجون الصهيونية، وقيامها بنقله إلى عدة سجون، إلا انه بعزيمته وإرادته تخرج من جامعة القدس المفتوحة الشهر الماضي.

وفيما أكد الحزب في ختام بيانه، على استمرار مساندة جميع أسيرات وأسرى شعبنا في سجون الاحتلال الصهيوني، وفي مقدمة ذلك الذين يخوضون معارك الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم الانسانية وعلى رأسهم المعتقل ماهر الأخرس في معركته البطولية، أعرب عن اعتزازه بالرفيق باسم الخندقجي وبنضالاته وجميع الأسرى، وعاهدهم على المضي في النضال مع كل القوى الفلسطينية من أجل الافراج عنهم وفضح ممارسات الاحتلال الاجرامية بحقهم.