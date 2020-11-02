اكثر من مليون و205 آلاف وفاة و46 مليونا و825 ألف إصابة بكورونا في العالم

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ اكثر من مليون و205 آلاف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين المعلن عنها ما يقارب من 46 مليونا و825 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 33 مليونا و758 الف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 216 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، واكتشفت أمس الأحد 436 ألفا و707 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,300 حالة وفاة.

وبينت الاحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، الهند (493 وفاة)، والمكسيك (464 وفاة)، وايران (434 وفاة)، واميركا (399 وفاة)، وروسيا (245 وفاة).

ولأول مرة تحل اميركا في المستوى الرابع عالميا من حيث حصيلة آخر 24 ساعة لعدد الوفيات، حيث كانت تتصدر القائمة مؤخرا بالتناوب مع الهند.

كما أشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (71,321 إصابة)، والهند (46,441 اصابة)، وفرنسا (46,290 إصابة)، وإيطاليا (29,907 إصابات)، وبريطانيا (23,254 إصابة).

وبينت الارقام عودة انتشار الفيروس بقوة في كل من فرنسا وايطاليا وبريطانيا، كما ينطبق ذلك على روسيا التي سجلت أمس و 18,665 اصابة جديدة لتحل بذلك في المستوى السادس عالميا من حيث حصيلة اخر 24 ساعة لعدد الإصابات الجديدة المكتشفة.

وما تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات، هي: أميركا (236,471 وفاة)، والبرازيل (160,104 وفيات)، والهند (122,642 وفاة)، والمكسيك (91,895 وفاة)، وبريطانيا (46,717 وفاة).