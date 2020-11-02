99 يومًا لإضراب الاسير ماهر الأخرس

وطن: يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ99 على التوالي رفضًا للاعتقال الإداري ومطالبة بالإفراج الفوري عنه، وسط مخاوف من استشهاده بأي لحظة.

وحذر نادي الأسير الفلسطيني أمس من أن "تدهوراً خطيراً ومُتسارعاً طرأ على الوضع الصحي للأسير الأخرس".

وقال إن الأسير الأخرس يواجه مؤخرا نوبات تشنج تتكرر بشكل متقارب وتستمر لمدة تصل إلى الساعة، كما أن قدرته على الرؤية والسمع تضعف بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترة الماضية، عدا عن ضيق التنفس والأوجاع الشديدة في كافة أنحاء جسده، وعلى وجه الخصوص في رأسه وصدره.

وأكد نادي الأسير مجدداً أن استمرار الاحتلال في اعتقال الأسير الأخرس رغم ما وصل له من وضع صحي خطير جداً، هو بمثابة قرار إعدام ينفذه الاحتلال بشكل بطيء وممنهج.

واعتقلت سلطات الاحتلال الأخرس (49عاما) في 27 يوليو/ تموز الماضي وحوّلته إلى الاعتقال الإداري، (دون محاكمة) ما دفعه إلى إعلان الإضراب.

ومؤخرًا ألغت سلطات الاحتلال قرار تجميد الاعتقال الإداري للأخرس وذلك لرفضه فك إضرابه على الطعام، في محاولة للالتفاف على الإضراب والضغط عليه.