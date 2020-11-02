قوات الاحتلال تعتقل محمد كناعنه في الداخل المحتل

وطن: إعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين الامين السابق لحركة ابناء البلد في الداخل المحتل محمد كناعنة من منزله " للتحقيق" معه.

ونددت حركة ابناء البلد في الداخل المحتل باعتقال كناعنه الذي اعتبرته استمرارا لاستهداف كوادرها من قبل قوات الاحتلال.

وقاد كناعنة في الايام الماضية دورا كبيرا في دعم واسناد الاسير المحرر في سجون الاحتلال ماهر الاخرس، سواء بالتواجد معه في مستشفى كابلان الاحتلالي وفي تنظيم وقفات الدعم الجماهيري امام المستشفى .

يعد كناعنة هو أحد مؤسسي حركة أبناء البلد نهاية السبعينيات من القرن الماضي والتي تدعو لقيام دولة فلسطينية من البحر حتى النهر، وقد تعرض اكثر مرة للاعتقال حيث افرج عنه من سجون الاحتلال عام 2008 بعد أربع سنوات ونصف قضاها في سجون الاحتلال، كما تعرض للاعتقال في 2012 وحكم الاحتلال بالسجن عليه لمدة 15 شهرا.