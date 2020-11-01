وفاة الصحافي البريطاني روبرت فيسك

وطن: توفي الصحافي البريطاني البارز ومراسل الشؤون الخارجيّة في صحيفة "إندبندنت"، روبرت فيسك، الأحد، جراء إصابته بسكتة دماغية في منزله بدبلن.

ويبلغ فيسك من العمر 75، وأصيب بالسكتة الدماغية يوم الجمعة الماضي، ونقل إلى مشفى سانت فيكسينت، حيث تقرّرت وفاته لاحقًا.

ويعتبر فيسك واحدًا من أبرز الصحافيين البريطانيّين الذين غطّوا القضايا الخارجيّة عمومًا والمنطقة العربيّة خصوصًا، وكان من أكثرهم جدلا، كذلك، ووصفته صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2005 بأنّه "ربما صحافي الشؤون الخارجيّة الأشهر في بريطانيا"

وانتفل فيسك عام 1972 للعمل في أيرلندا الشماليّة مراسلا لصحيفة "لندن تايمز" أثناء الاحتجاجات، قبل أن يستقرّ فيها حتّى وفاته، وخصّص رسالته الدكتوراه للحياد الأيرلندا في الحرب العالميّة الثانية.

بدأ فيسك حياته المهنيّة في صحيفة "صنداي إكسبرس" قبل أن ينتقل بعدها بقليل إلى "لندن تايمز"، وبعد سنوات قضاها في أيرلندا لمع فيها اسمه، انتقل فيسك إلى البرتغال ولاحقًا إلى بيروت، حيث عمل مراسلا لصحيفة "التايمز" في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال وجوده المنطقة العربيّة، غطّى فيسك الحرب الأهلية اللبنانية وحرب أفغانستان والثورة الإيرانيّة والحرب العراقية الإيرانيّة والاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان.

لاحقًا انضمّ فيسك إلى الـ"إندبندنت" التي أسّست عام 1989، واستمرّ في العمل فيها حتّى وفاته.

وغطّى فيسك حرب الخليج الأولى بكثافة من شوارع بغداد، وانتقدّ زملاءه بشدّة واتهمهم بأنهم يغطّون الحرب من غرفهم في الفنادق.

وعرف فيسك بانتقاداته للولايات المتحدة.