استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب في أربع ولايات مصيرية

استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب في أربع ولايات مصيرية
وطن: توقع استطلاع جديد نشرته اليوم الأحد صحيفة نيويورك تايمز تقدمًا كبيرًا للمرشح الديمقراطي جو بايدن في أربع ولايات رئيسية متأرجحة قد تقرر نتيجة الانتخابات في النهاية. وهي وفلوريدا وبنسلفانيا وويسكونسن واريزونا.
وأُجري الاستطلاع، الذي نُشر اليوم، بين 26 و 31 تشرين الأول بين مئات المشاركين في كل من هذه الولايات الأربع الرئيسية، الذين قالوا إنهم يعتزمون التصويت في الانتخابات أو فعلوا ذلك بالفعل. يتقدم بايدن على ترامب في ولاية بنسلفانيا بنسبة 49% مقابل 43%. وشارك في الاستطلاع في هذه الولاية التي تعتبر محورا أساسيا لكلا المرشحين، 1860 ناخبا.
وفي فلوريدا، وهي أيضًا ولاية مهمة في المسارات المحتملة لانتصار بايدن وترامب، حصل المرشح الديمقراطي على دعم بنسبة 47% مقارنة بـ 44% التي تلقاها ترامب من 1450 مشاركًا في الاستطلاع. وفي استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بين 30 ايلول و 1 تشرين اول في الولاية، كان قد تقدم بايدن بهامش 5%.، ويظهر الاستطلاع أيضًا أن بايدن يتلقى دعمًا كبيرًا من الأمريكيين الذين لم يصوتوا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
كما تم تسجيل فجوة بنسبة 6 % لأفضلية بايدن بين 1250 مشاركًا في الاستطلاع في ولاية أريزونا المتأرجحة. وفي استطلاع أجرته الصحيفة في الولاية بين 23 تشرين أول و 26 تشرين أول،كان قد تقدم بايدن بهامش 8%.
اما في ولاية ويسكونسن، حيث حصل بايدن على أكبر افضلية، حصل على 52% مقابل 41% للرئيس دونالد ترامب. وفي استطلاع سابق أجرته صحيفة نيويورك تايمز في ويسكونسن، تقدم بايدن بهامش 10%.