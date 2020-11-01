قرن و3 أعوام للوعد المشؤوم

كتب: ساهر حسن المصري

{عزيزي اللورد روتشيلد:-

يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته التصريح التالي، الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته :

"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يُفهم جليا أنه لن يُؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين ولا الحقوق، أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر".

وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح .

المخلص

آرثر جيمس بلفور}

تلك الرسالة التي حملت في طياتها كلمات قليلة، كانت بمثابة وعد قدمه وزير الخارجية البريطاني للصهيوني ليونيل روتشيلد، الوعد الذي قلب حياة الفلسطينيين رأسا على عقب .

"وعد من لا يملك لمن لا يستحق"

لا يزال شعبنا الفلسطيني وأرضه يعيشون مظاهر متعددة من الطغيان الاستعماري، التي تأخذ مسمّيات عدة التي لا نزال نعيش مظاهر وقعها السيئ ،لعل أهم المحطات الاستعمارية بحق القضية الفلسطينية " وعد بلفور " الذي صدر في الثاني من نوفمبر عام 1917 ،ومن بعدها أصبحت تلك المحطة المهمة تتكرر كل عام يستذكر فيه الفلسطينيون ما حمله هذا الوعد من ويلات ما زال يعيش مرارة وقعها السيئ منذ أكثر من قرن .

جاء هذا الوعد كنوع من مكافأة الحكومة البريطانية لما قدمه اليهودي حاييم وايزمن، من مساعدة للحكومة البريطانية في استخراج مادة الأسيتون؛ للمساعدة من خلالها في صناعة الذخائر الحربية ،وتكرس هذا بعد اتفاق الأمير فيصل ممثل ملك الحجاز مع حاييم وايزمان الصهيوني ،وأول رئيس لما تسمى إسرائيل اللي وقعت سنة 1915 ،وتم اعتمادها في إتفاقية باريس سنة 1919؛ لتطبيق قرارات وعد بلفور .

لقي وعد بلفور مباركة من عديد الدول الاستعمارية ولا غرابة في ذلك، فهو يعبر عن أحقادهم الاستعماريّة والتوسعية وكوسيلة للتخلص من قذارة اليهود في اوروبا تحديدا .

وتجلت أهم تلك المباركات في :-

▪ موافق الرئيس الأمريكي ولسون على محتواه قبل نشره .

▪ موافقة فرنسا وإيطاليا رسميا سنة 1918م .

▪ موافقة اليابان عام 1920م .

▪ موافقة المجلس الأعلى لدول الحلفاء في مؤتمر سان ريمو شريطة قيام بريطانيا بالانتداب على فلسطين .

▪ موافقة عصبة الأمم المتحدة ،والتي وافقت كذلك على الانتداب البريطاني على فلسطين .

أما على الصعيد الصهيوني فهذا الوعد كان بمثابة المتنفس العظيم لهم بل وخدمة مجانية قدمت لهم، بإعطائهم شرعية احتلال أرضي ليست ملكا لهم، السبب الذي أعطاهم الدافع لقتل وتشريد أهلها؛ لهذا فإن هذا الوعد كان بمثابة حجر الزاوية في استقلالهم المزعوم .

● بطلان وعد بلفور المشؤوم :

▪ منح الحكومة بريطانية أرضا لا تملكها وهي فلسطين للصهاينة .

▪ أصدر الإنجليز وعد بلفور في تاريخ 02/11/1917م ، بينما دخلوا فلسطين في 9/12/1917م ،أي أن وعد بلفور صدر قبل دخول الإنجليز فلسطين بشهر وأسبوع .

▪أ ُصدر الوعد إلى أقلية بينما تم تجاهل الأغلبية وهم العرب الذين يشكلون 93% من المسلمين والمسيحيين ،بينما يشكل اليهود 7% فقط .

أما على الصعيد الفلسطيني فقد لقي الوعد رفضا قويا ،فقامت مجموعة من الثورات التي اندلعت في جميع الاراضي الفلسطينية أهمها : ثورة البراق عام 1929م، ثم تلتها ثورة 1936م، ثم توالى كفاح الشعب الفلسطيني عبر محطات نضالية متتالية ،التي لا تزال حاضرة حتى هذا الوقت ، رغم كل المحاولات الصهيوامريكية والاوروبية والعربية؛ لمحاولة طمس الهوية الفلسطينية عبر عديد الاتفاقيات المبرمة منذ العقود الخمس الماضية ،لعل أبرزها تلك التي تجلت في اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني والسوداني ،وهرولة العديد من الدول في العالم للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني.