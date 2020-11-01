صحة الاحتلال: انخفاض عدد مرضى كورونا النشطين إلى أقل من 10 آلاف

وطن: أصيب 219 شخصًا بفيروس كورونا، أمس، السبت، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيلية، بينما انخفض عدد المرضى النشطين إلى 9762.

وأجري أمس السبت 7974 فحصًا، ما يعني أنّ نسبة الإصابة هي 2.74.

كذلك بيّنت المعطيات إصابة 329 شخصًا بالفيروس منذ منتصف ليل السبت – الأحد، وحتى السابعة والثلث من مساء الأحد.

وانخفض عدد الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 171، بينما ارتفع عدد الوفيات الكلي إلى 2553 بعد وفاة 5 أشخاص الأحد.