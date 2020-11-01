الإمارات تصادق على اتفاقية "الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول" مع دولة الاحتلال

وطن: إمعاناً في التطبيع الشعبي، صادق مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، على اتفاقية توصلت إليها مؤخرا مع دولة الاحتلال بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول بينهما.

وكان وفد إماراتي حكومي قد وقع الاتفاقية خلال زيارة إلى "إسرائيل" في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ضمن اتفاقيات لدعم التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة والخدمات المصرفية والتكنولوجية.

وقال مسؤولون إماراتيون إن الاتفاقية تتيح لمواطني الإمارات بالسفر إلى "إسرائيل" دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة.