الشرطة تتحفظ على 11 شخصاً من عائلة واحدة تمارس التسول في جنين

وطن: تحفظت الشرطة، اليوم الأحد، على 11 شخصاً يقومون بأعمال التسول قي مدينة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات وردت للشرطة حول قيام حافلة من خارج المحافظة بتوزيع أشخاص داخل المدينة بهدف التسول في جنين، تحركت على الفور قوة من فرع حماية الأسرة والأحداث إلى مكان تواجد الأشخاص وقامت بضبط 11 شخصاً من عائلة واحدة معظمهم أطفال تراوحت أعمارهم ما بين العامين ولغاية 19 عاماً.

وبعد البحث والتحري، تبين حضورهم إلى مدينة جنين بهدف التسول من المواطنين، وتم لاحقاً تسليمهم إلى شبكة حماية الطفولة، وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة الاهتمام بأبنائهم وعدم السماح لهم واستغلالهم لجمع النقود وأن المكان الطبيعي للأطفال هو المدرسة والبيت فقط، خوفاً وحفاظاً عليهم من الانحراف أو الخروج عن القانون.