الإغاثة الزراعية توقع مذكرات احتضان مع مستفيدات من مشروع "نجاحها"

وطن: وقّعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مذكرات احتضان وتسريع مع 39 مستفيدة وجمعيتين تعاونيتين في الضفة الغربية بالإضافة الى 14مستفيدة وجمعية تعاونية في قطاع غزة، في مسرعة الأعمال الزراعية بمركز تدريب الزبابدة، ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع "تمكين الشابات الرياديات الفلسطينيات في القطاع الزراعي – نجاحها"، المنفذ من قبل إنقاذ الطفل بالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ومركز العمل التنموي (معا) وبالتعاون مع وزارة الإقتصاد الوطني و بدعم من الحكومة الكندية.

و قال المدير العام للإغاثة الزراعية أ. منجد أبو جيش أن الفئة العمرية 19 – 29 هي الفئة الأكثر تضرراً من البطالة وبالتالي هي الأكثر حاجة للاستهداف وخصوصا الفتيات وأن الإستثمار في هذه الفئة يسهم في التخفيف من آفة البطالة من خلال تشجيع العمل في القطاع الزراعي .

كما أشار أبو جيش أن الإغاثة الزراعية ستعمل على إعادة الاعتبار للعمل التعاوني في فلسطين، وهو الأمر الذي يتم من خلال مجموعة من الاجتماعات والنقاشات مع وزارة العمل وهيئة العمل التعاوني، كما ستعمل المؤسسة على مساعدة الجمعيات التعاونية على تصويب أوضاعها واستهداف الجمعيات التعاونية التي تهدف لخدمة أعضاءها والمجتمع و على هذا الأساس تم استهداف جمعيتين تعاونيتين في هذا المشروع .

وقدمت مديرة المشروع لدى انقاذ الطفل رشا عرفة نبذة عن المشروع و أهدافه ، كما قامت بتعريف الفتيات بمراحل المشروع ( هي تتعلم ، هي تتصل ، هي تقود ) .

وثمنت عرفة جهود الفتيات المتقدمات للمشروع وتمنت لهن النجاح ، حيث ان هذه هي بداية الطريق للنجاح في المشاريع و يقع على عاتقهن الان العمل من أجل تطوير افكارهن و مشاريعهن بما يعزز من حضورهن الاقتصادي و الاجتماعي في المجتمع .

وأوضحت مديرة مشروع نجاحها لدى الإغاثة الزراعية أثار هودلي أن الهدف من توقيع مذكرات التفاهم مع المسيفدات هو الزامهن بفترة احتضان لمدة 6 شهور يتم خلالها إخضاع الشابات لتدريبات مكثفة في مجال ريادة الأعمال بحيث يصبحن قادرات على إنشاء وإدارة مشاريعهن الخاصة.

ويشار إلى أن هذا اللقاء هو الأول ضمن سلسلة من اللقاءات والتدريبات التي ستعمل على تطوير خطط الأعمال والجدوى الاقتصادية للشابات المستهدفات من المشروع و كان قد سبق هذا اللقاء مسابقة ريادة الأعمال الزراعية والتي تم خلالها عمل منافسة بين الشابات بحيث تم إيصال المرشحات للاحتضان لهذا اللقاء، ويتم تنفذ المشروع من خلال مركز الزبابدة للتدريب الذي يعد حاضنة الأعمال الأولى لهذا النوع من المشاريع.