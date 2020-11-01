4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل اليوم الأسير محمد جابر محيي الدين عبده (43 عاماً)، من محافظة رام الله والبيرة عامه الـ20 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 1/ 11/ 2001، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن الأسير سعيد حسام سعيد طوباسي (37 عاماً)، من مخيم جنين، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 1/ 11/ 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد 31 مرة، وقد تعرض للمطاردة خلال انتفاضة الأقصى وهدم منزل عائلته، كما استشهد شقيقه أحمد وإسلام.

ودخل الأسير محمد فؤاد خالد واكد (42 عاماً)، من سكان العرقة بمحافظة جنين، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/ 11/ 2002، وهو محكوم بالسجن 26 عاماً، ودخل الأسير فادي طلال سالم السعدي (41 عاماً)، من سكان مدينة جنين، عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 1/ 11/ 2004، وهو محكوم بالسجن 28 عاماً.