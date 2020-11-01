بعد تصريحاته على "وطن".. الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يطالب الرئيس بمحاسبة قاضي قضاة فلسطين

وطن: اعتبر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تصريحات قاضي قضاة فلسطين د. محمود الهباش، حول تعارض المسودة الحالية لقانون حماية الأسرة من العنف مع الشريعة الاسلامية، بأنها تصريحات غير مسؤولة في ظل الوضع السياسي الخطير الذي تتعرض له قضيتنا الفلسطينية.

وطالب الاتحاد العام في بيان وصل وطن نسخة عنه، الرئيس محمود عباس بمحاسبة قاضي قضاة فلسطين على ما وصفه بـ"التحريض المباشر على العنف ضد المرأة الفلسطينية".

ووصف الاتحاد تصريحات الهباش خلال استضافته في حلقة "ساعة رمل" التي بثت، أمس السبت، على شبكة وطن الإعلامية، بأنها "بث لروح الكراهية والتعالي واحتقار القانون، والهجوم على قضايا المرأة من اجل اثارة الراي العام الفلسطيني ضد حقوق المراة التي كفلها لها اعلان الاستقلال والنظام الاساسي الفلسطيني".

وفي رده على سؤال حول أبرز ملاحظاته على مسودة قانون حماية الأسرة من العنف بعد 16 عاما من النقاشات الفلسطينية الداخلية، قال الهباش إن: أي قانون عندما تقره يجب أن يراعي مصالح المجتمع وأن ينطلق من ثقافته وتراثه وعقيدته وعاداته وتقاليده، والمجتمع الفلسطيني بأغلبيته مسلم، وبالتالي اي قانون يجب ان لا يتصادم مع الشريعة الاسلامية، لأن الشريعة تسمو على كل القوانين.. البعض يريد أن يستعجل ويحرق مراحل اقرار القانون، ولا أريد أن أتحدث عن الملاحظات واكتفي في مناقشتها في دوائر النقاش المعنية.

شاهد الحلقة على الرابط التالي: الهباش لوطن: مسودة قانون حماية الأسرة من العنف تتعارض مع الشريعة الإسلامية

وفيما يلي النص الكامل لبيان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية:

توقفت الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية امام المقابلة التي اجراها قاضي قضاة فلسطين د. محمود الهباش مع تلفزيون وطن، والتي اعتبرتها تصريحات غيرمسؤولة في ظل الوضع السياسي الخطير الذي تتعرض له قضيتنا الفلسطينية من مؤامرات محاكة من قبل الادارة الامريكية متمثلة بصفقة القرن والانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة ضد ابناء شعبنا وفي مقدمتها مشروع الضم والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس، وتصعيد اجراءات القمع والاعتقال الاداري بحق اسرانا واسيراتنا البواسل والذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان، كل ذلك يواجهه شعبنا بكافة فئاته رجالا ونساء بمزيد من الصمود والمقاومة، لنفاجأ بمقابلة د. محمود الهباش بخطاب عدائي يحرض به على مسودة قانون حماية الاسرة من العنف الموجود على طاولة مجلس الوزراء والتي شارك في صياغتها فريق عمل واسع من الوزارات المعنية ومؤسسات حقوقية ومجتمع مدني ونسوية التي اتهمها الهباش بتعارضها مع الشريعة الاسلامية السمحة، وبث روح الكراهية والتعالي واحتقار القانون، والهجوم على قضايا المرأة من اجل اثارة الراي العام الفلسطيني ضد حقوق المراة التي كفلها لها اعلان الاستقلال والنظام الاساسي الفلسطيني، وحرف المعركة باتجاه صراعات داخلية بدل من ان توجه كل الجهود ضد الاحتلال الاسرائيلي ووممارساته، ان هكذا تصريحات تهدد احدى اهم ركائز المجتمع الفلسطينيي وهي التعددية والتنوع الثقافي التي طالما تحلينا بها في دولة فلسطين كما تهدد مبدا العداله والكرامة التي تنادي بها الاديان السماويه.

وبناءا على ما سبق، فاننا نتوجه الى سيادة الرئيس محمود عباس "ابو مازن" بمحاسبة قاضي قضاة فلسطين على هذا التحريض المباشر على العنف ضد المرأة الفلسطينية المناضلة ولتعارضه مع اعلان الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني ومع ما وقعت عليه دولة فلسطين من اتفاقيات دولية، الامر الذي من شانه تهديد السلم الاهلي في المجتمع الفلسطيني.

