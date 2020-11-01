فتح معبر رفح استثنائياً بالاتجاهين لمدة 4 أيام غداً

وطن: أعلنت السلطات المصرية، مساء اليوم الأحد، عن فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة في كلا الاتجاهين استثنائياً بدءاً من صباح غدٍ ولمدة أربعة أيام.

وسيفتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة لمدة أربعة أيام اعتباراً من يوم غد الإثنين وحتى الخميس، في كلا الاتجاهين أمام مغادرة المسافرين من غزة وعودة المواطنين العالقين إلى القطاع، ضمن إجراءات السلامة والوقاية من جائحة "كورونا".

وقد أعيد فتح معبر رفح يوم 27 أيلول/سبتمبر الماضي في كلا الاتجاهين، لعودة المواطنين العالقين وسفر المغادرين.

(وفا)