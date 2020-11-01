محافظ طولكرم يشدد على مكانة المنتجات الفلسطينية باعتبارها رافعة للاقتصاد الوطني

وطن: شدد محافظ طولكرم عصام أبو بكر على مكانة المنتجات الوطنية الفلسطينية، والتي تعد رافعة للاقتصاد الوطني في مواجهة المنتج الأخر، مشيراً إلى أن الابتعاد عن المنتجات الإسرائيلية يمهد الطريق نحو قوة منتجاتنا الفلسطينية.

جاءت تصريحات المحافظ أبو بكر خلال جولة على الأسواق بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني ، وذلك بمشاركة المؤسسة الأمنية و مدير الاقتصاد الوطني بطولكرم عماد أبو طبيخ، وحماية المستهلك، وأمين سر فتح بطولكرم إياد جراد و المنظمات الأهلية بحركة فتح والشبيبة الثانوية، ورئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب، ورئيس بلدية طولكرم م. محمد يعقوب، ولجنة الصحة والسلامة العامة والجهات المختصة ذات العلاقة.

وأكد المحافظ أبو بكر على توجيهات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" وقرار مجلس الوزراء برئاسة د. محمد إشتيه باعتماد الأول من هذا الشهر من كل عام يوماً وطنياً للمنتج الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه الجولة على الأسواق بطولكرم تأتي في إطار زيارة أماكن العرض والمحلات التجارية واللقاء مع المواطنين وأصحاب تلك المحال، و ضمن سلسلة من الأنشطة خلال الفترة القادمة، وخاصة أن طولكرم محافظة زاخرة بالصناعات الوطنية المتميزة على مستوى الوطن والتي يتم تصديرها للخارج.

وأشار المحافظ أبو بكر إلى أن ثقافة المستهلك مهمة باتجاه التوجه نحو المنتجات الوطنية، والتي من المهم أن تكون على درجة عالية من المنافسة والجودة والقدرة والتميز عن المنتجات الأخرى.

من جانبه قال مدير عام الاقتصاد الوطني بطولكرم عماد أبو طبيخ بأن هذه الجولة جاءت دعماً للمنتج الوطني الفلسطيني، ولتوجيه التجار والمستهلكين لأن يكون التعامل مع السلع الوطنية أولوية، مشيداً بجهود المحافظ أبو بكر على هذه المبادرة والجولة، مؤكداً على أن مجلس الوزراء اعتمد الأول من شهر 11 يوماً للمنتج الوطني، داعياً التجار للإقبال على منتجاتنا الوطنية لتكون حصتها أكثر من المنتجات الأخرى في المحال التجارية والأسواق، والذي يؤدى إلى زيادة العملية الإنتاجية وتشغيل أكثر من الأيدي العاملة.