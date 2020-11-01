هيئة سوق رأس المال تشارك باجتماع حول قطاع التأمين في الدول العربية

وطن: شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية باجتماع حول قطاع التأمين في الدول العربية: التحديات والافاق، بتنظيم من صندوق النقد العربي.

وجرى الاجتماع بمشاركة الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس ادارة الهيئة، وبراق النابلسي مدير عام الهيئة، وأمجد جدوع مدير عام الادارة العامة للتأمين.

و هدف الاجتماع الى تعزيز الحوار والتشاور بين السلطات الاشرافية والرقابية في الدول العربية حول تداعيات جائحة كورونا وإطار تقييم وتخفيف المخاطر النظامية في قطاع التأمين في ظل أزمة كورونا الحالية وتداعيات المناخ والكوارث الطبيعية على قطاع التأمين، وتعزيز الإطار المؤسسي والرقابي على القطاع، ودور التأمين في تعزيز الشمول المالي.

واستعرضت الجلسة الأولى للمؤتمر واقع قطاع التأمين في النظام المالي العالمي في ضوء الأزمة الراهنة لتداعيات جائحة كورونا، والتحديات والمخاطر والفرص التي يواجهها قطاع التأمين ما بعد الأزمة. فيما ناقشت الجلسة الثانية سبل ووسائل توسيع وتعزيز تغطية الأفراد والشركات في الدول العربية بخدمات التأمين.