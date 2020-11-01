ليلى غنام تناقش مع مجلس طوارئ المحافظة الاستعدادات لفصل الشتاء

وطن: عقد مجلس طوارئ محافظة رام الله والبيرة اليوم اجتماعا تحضيريا استعدادا لفصل الشتاء، حيث قدمت مؤسسات المحافظة رؤيتها للتعامل مع أي طارىء مع بدء التغيرات في الحالة الجوية، وذلك بحضور كافة المؤسسات الشريكة سواء عسكرية أو مدنية اضافة الى الأرصاد الجوية.

وبينت المحافظ غنام، أن هذا الاجتماع هو تحضيري لرفع حالة الاستعداد والجاهزية لمواجهة كافة الحالات الطارئة خاصة في ظل الوضع الاستثنائي هذا العام نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتوقع تسجيل عدد أكبر من الإصابات خلال فصل الشتاء والتداعيات التي تركتها هذه الجائحة على كافة قطاعات شعبنا .

وأشارت إلى أن التكامل بين جميع مؤسساتنا من شأنه خلق مخرجات ايجابية من حيث الجاهزية والاستعداد على صعيد المعدات والكادر البشري سواء في غرف العمليات المركزية أو الفرعية. متمنية أن يكون هذا الموسم موسم خير على جميع أبناء شعبنا وأن لا تسجل أضرار بشرية أو مادية،

وعرضت البلديات ومديرية الأشغال والدفاع المدني وكافة الشركاء خطتهم وجهودهم المتواصلة لتنظيف العبارات ومجاري الأودية، ومواقع تصريف مياه الأمطار في المحافظة، بالإضافة الى متابعة وتفقد كوابل وأسلاك الكهرباء القريبة من الأشجار في مراكز المدن والقرى والمخيمات وأطراف المدن، كما شرح مدير صحة المحافظة الأخطار المتوقعة نتيجة تفشي فيروس كورونا وخطة المديرية لمواجهة الجائحة .