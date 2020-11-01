"سيريس الثانوية" و " الظاهرية" تتأهلان للتصفيات قبل النهائية من مسابقة المعرفة الوطنية

وطن: فازت مدرسة ذكور سيريس الثانوية من مديرية التربية والتعليم في قباطية على مدرسة دار الحكمة للإناث من مديرية التربية والتعليم في العاصمة القدس، ومدرسة الحاجة نظيرة أبو رميلة الخاصة للبنين من مديرية التربية والتعليم في الخليل، في الحلقة الخامسة من الموسم الثالث، اليوم الأحد 1/11/2020، في اللقاء التنافسي الذي جرى بين الفرق الثلاثة ضمن مسابقة المعرفة الوطنية، في قاعة المنتدى بمتحف ياسر عرفات برام الله.

كما فازت مدرسة ذكور الظاهرية الثانوية من مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل على مدرستي بنات جيوس الثانوية من مديرية التربية والتعليم في قلقيلية، ومدرسة بنات العوجا الثانوية من مديرية التربية والتعليم في أريحا في اللقاء الذي جرى اليوم أيضاً.

وبهذا تتأهل المدرستان الفائزتان للقاء قبل النهائي الذي سيعقد الأسبوع القادم لتحديد المركزين الأول والثاني على مستوى مديريات التربية والتعليم في الموسم الثالث من مسابقة المعرفة الوطنية.