47 مستوطنًا برفقة "غليك" يقتحمون الأقصى

وطن: اقتحم المستوطن "يهودا غليك" برفقة مجموعة من المستوطنين صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 47 مستوطنًا بينهم "غليك" اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن "غليك" اقتحم أيضًا مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى ونفخ بالبوق.

وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحًا عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، علمًا أن هناك جولة ثانية بعد صلاة الظهر.