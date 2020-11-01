سلطة النقد تصدر تعميما حول نسبة خصم القروض من رواتب الموظفين عن شهر أيلول
01.11.2020 10:46 AM
وطن: أصدرت سلطة النقد ، اليوم الأحد، تعميما للمصارف ومؤسسات الإقراض حول نسبة الخصم من رواتب موظفي القطاع العام عن شهر 9/2020.
ونصت التعليمات لكافة المصارف على ما يلي:
تأجيل القسط المستحق لموظفي القطاع العام للمقترضين عن شهر أيلول 2020 (لمن تزيد رواتبهم عن 1750 شيقل)
حسم كامل قيمة القسط الشهري للموظف العام المقترض الذي يتقاضى راتبا كاملا ( رواتبهم دون 1750 شيقل)
حسم كامل قيمة القسط الشهري للموظف العام المقترض الذي لديه دخل آخر مثبت
علما أن تأجيل القسط سيكون مقابل فائدة تعادل الفائدة التعاقدية على القرض ناقصة 1%.