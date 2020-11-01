الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة في الضفة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، مناطق متفرقة في الضفة.

وافادت مصادر محلية بأن قوة للاحتلال اقتحمت منزل الاسير امجد عليوي في شارع المنجرة في خلية الايمان بنابلس، وهو منهم يترأس خلية عملية "ايتمار".

كما اقتحم جنود الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل في أعقاب القاء الشبان قنبلة حارقة على نقطة عسكرية للاحتلال.

واقتحمت قوة احتلالية بلدة بلدة ازعيم شرق القدس بعدد من دوريات الجيش والشرطة الاسرائيلية. وتعرضت بلدة كفر الديك قضاء سلفيت لاقتحام مماثل.

يتبع..