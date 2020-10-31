اتحاد المعلمين: انتظام صرف الرواتب كاملة بدءاً من الشهر المقبل

وطن: أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اتفاقه مع رئيس الوزراء محمد اشتية على انتظام صرف الرواتب كاملة بدء من الشهر القادم.

وقال الاتحاد في بيان له مساء السبت: "تم الاتفاق على صرف كافة المستحقات المالية دفعة واحدة عند انتهاء الازمة المالية خلال شهر 11، وتشكيل لجنة من الوزارة والاتحاد والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمعالجة وانهاء ملفات الزملاء في المحافظة الجنوبية العالقة بشكل فوري".

وأكد الاتحاد انه تم الاتفاق على صرف كافة المستحقات المالية المتراكمة منذ أعوام، مثل النشاط الحر وبرنامج التعافي وغيرها من المستحقات المالية بعد انتهاء الازمة مباشرة.

كما اتفق الاتحاد على الحفاظ على الأثر المالي للقرارات الإدارية المتعلقة بالعاملين في وزارة التربية والتعليم (درجات – ترقيات- المؤهلات – التنقلات).

وبحسب البيان، فإنه تم الاتفاق على مساواة العاملين في المدارس بزملائهم المعلمين من حيث علاوة طبيعة العمل وفقا لمؤهلات اكاديمية ويستثنى من ذلك العاملين في الخدمات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الوزارة واتحاد المعلمين وديوان الموظفين العامل للنظر في القضايا الإداريين من اصل اداري العاملين في الوزارة ومديرياتها في المحافظات وخصوصا من حيث طبيعة العمل على ان ترفع اللجنة توصياتها خلال شهر من تاريخه.

وأضاف البيان: "تشكيل لجنة من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي وأمين عام اتحاد المعلمين، لاقتراح تسهيلات تمنح لأبناء المعلمين الدارسين في الجامعات الفلسطينية.

وأعلن عن الاتفاق على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمعلمي القدس الصادر في 6-10-2019.

من جهتها أكدت التربية توقيع اتفاق يقضي بانتظام الدوام غدا الأحد في كافة المدارس.

ودعت الوزارة في بيانٍ لها، كافة الهيئات الإدارية والتدريسية للانتظام في الدوام غدًا كالمعتاد، وفق خطة الوزارة التي أقرها مجلس الوزراء دون تغيير.