الخارجية: تسجيل 3 إصابات بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6720 إصابة، و277 حالة وفاة.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أنه تم تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، بولاية دالاس ما يرفع عدد الإصابات إلى 4167 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الحادي عشر على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة.