صحة غزة تتحدث عن الآلية الجديدة لعودة العائدين عبر معبري رفح وبيت حانون

وطن: أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ، أشرف القدرة، اليوم السبت، بشأن الآلية الجديدة التي ستتبع مع الوافدين عبر معبري رفح وبيت حانون خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح القدرة، أن الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية اتخذت قراراً بالسماح بعودة العائدين الذين يصطحبون إفادة إجراء فحص وباء كورونا بالعودة إلى منازلهم مباشرة.

وأضاف أنه سيتم إجراء فحوصات كورونا، لمن لا يحمل إفادة فحص الوباء والعودة إلى منزله لحين إصدار النتائج.

وتابع القدرة: "أعلنا للقائمين من معبر رفح الحصول على هذه الإفادة من منطقة العودة قبل الوصول إلى قطاع غزة بـ 48 ساعة.

وأشار إلى أن العائدين عبر حاجز بيت حانون يمتلكون هذه الإفادة بفحص فيروس كورونا، ولذلك سيتم عودتهم إلى المنازل بشكل مباشر.

وبخصوص تطورات الحالة الوبائية في غزة، أكد القدرة، أنهم يحاولون تجنب إغلاق القطاع، لما يشكله منألم وتعطل لحاجات المواطنين، لافتًا إلى أن واقع قطاع غزة، لا يحتمل الإغلاق الشامل.

وحذّر القدرة أنه بحال ارتفعت وتيرة الإصابات في القطاع وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، ربما سيتم الاتجاه نحو الإغلاق الشامل.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: "استطعنا تقسيم قطاع غزة إلى 55 منطقة جغرافية لتقصي الوباء وإغلاق المنطقة المنكوبة دون التأثير على باقي المناطق والمواطنين".

يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم السبت، تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.