جمهورية الدومينيكان تدرس نقل سفارتها لدى الاحتلال إلى القدس المحتلة

وطن: أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية الدومينيكان اليوم السبت انها تدرس نقل سفارتها في دولة الاحتلال من تل ابيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن "نقل السفارة سيتم دراسته بعد طلب قدمه وزير الخارجية الاسرائيلي غابي اشكنازي، والذي طرحه خلال مكالمة هاتفية اجراها مع نظيره في جمهورية الدومينيكان روبيرتو البيريز الجمعة". وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

جمهورية الدومينيكان الواقعة في الجزء الشرقي من جزيرة هيسبانيولا في ارخبيل جزر الأنتيل الكبرى في البحر الكاريبي، ستكون الدولة الرابعة التي ستنقل سفارتها في حال قررت ذلك. لتسير على خطى عدد من الدول التي انحازت لدولة الاحتلال، بينها البرازيل، هنغاريا، التشيك واستراليا يوجد لديها مكاتب في القدس بدون اي مكانة ديبلوماسية. الولايات المتحدة، غواتيمالا وباراغواي هي الدول الوحيدة التي فتحت سفارة لها في القدس، لكن باراغواي اعادت سفارتها الى تل ابيب بعد ثلاثة اشهر، لذلك يوجد حاليا سفارتين فقط في القدس.