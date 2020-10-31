الشرطة: إغلق صالات أفراح وفض 8 حفلات زفاف في ضواحي القدس وجنين

وطن: أغلقت الشرطة مساء أمس صالات أفراحٍ وفضت 6 حفلات زفاف لمخالفتها لقرارات الحكومة الهادفة إلى الحد من إنتشار فيروس كورونا في ضواحي القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأن شرطة ضواحي القدس وخلال جولات تفقدية نفذتها دوريات الشرطة في بلدات وقرى شمال غرب القدس للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب صالات الأفراح بعدم إقامة تجمعات وأعراس من شأنها أن تشكل خطراً على سلامة المواطنين وسبباً بإنتشار فيروس كورونا، قامت بإغلاق 6 صالات أفراح وإحالة أصحابها لشرطة المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه بحقهم وفضت 6 حفلات زفاف.

وأضافت الشرطة أنها عازمة على تطبيق القانون حفاظاً على سلامة المواطنين والحد من انتشار فايروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي جنين، فضّت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية مساء أمس حفلي زفاف لمخالفتهما التعليمات الصادرة عن الحكومة .

وذكرت الشرطة، انه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلي زفافٍ في جنين على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذين الحفلين وعملت على فضهما وتفريق المشاركين فيهما أصولاً .