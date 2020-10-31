الصحة: وفاتان و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل وفاتين و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، في غزة والضفة بما فيها القدس المحتلة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجيل حالة وفاة لمواطن 74 عاماً من برقة بنابلس، إضافة إلى حالة وفاة لمواطنة 85 عاماً من بيت حانون بقطاع غزة.

وأكدت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 %، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 226 حالة في الضفة الغربية (الخليل 44، طولكرم 22، سلفيت 12، جنين 29، رام الله والبيرة 91، قلقيلية 25، طوباس 3، مدينة القدس 32)، إضافة إلى 187 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (18)، محافظة نابلس (95)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (2)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (14)، أريحا والأغوار (4)، سلفيت (19)، طولكرم (12)، قطاع غزة (198)، ضواحي القدس (5)، مدينة القدس (76).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

فيما يلي التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة:

الإصابات الجديدة

• مدينة القدس: 76

• المحافظات الشمالية: 247

• المحافظات الجنوبية: 198

حالات التعافي الجديدة

• مدينة القدس: 32

• المحافظات الشمالية: 226

• المحافظات الجنوبية: 187

حالات الوفاة الجديدة

• مدينة القدس: 0

• المحافظات الشمالية: 1

• المحافظات الجنوبية: 1

عدد الفحوصات: 4002