وفاة وإصابات في شجار مسلّح بمخيم بلاطة والأجهزة الأمنية تطوُق المخيم لمنع تفاقم الأحداث

وطن: توفي مواطن وإصيب أخرون جراء شجار مسلح وقع في مخيم بلاطة الليلة الماضية وصباح اليوم السبت.

وقالت محافظة نابلس في بيان لها، إنها أُبلغت من إدارة مستشفى رفيديا بوفاة المواطن حاتم أبو رزق من مخيم بلاطة متأثرًا بإصابته.

وحسب الأجهزة الأمنية فإن الوفاة نتجت عن إصابة ذاتية أثناء محاولته إلقاء عبوة متفجرة في الشجار الذي شهده المخيم فجر اليوم، وفق بيان المحافظة.

وأوضحت أنها تتابع مع الأجهزة الأمنية تداعيات الأحداث التي شهدها مخيم بلاطة الليلة وفجر اليوم والتي تطورت إثر شجار قديم لحد استخدام السلاح والاشتباك بين أطراف المشكلة والتي أسفرت عن وقوع خمس إصابات تم تحويلها إلى مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي بنابلس.

ووفق بيان صادر عن المحافظة، فإن الأجهزة الأمنية تقوم في هذه الأثناء بتطويق المخيم ومحيط المستشفى لمنع تفاقم الأحداث أو تسجيل مزيد من الإصابات إثر حالة الاحتقان والاشتباك الأخيرة.

كما تشيد محافظة نابلس بالجهود التي تبذلها فصائل العمل الوطني ولجنة الخدمات داخل المخيم لمساندة الأمن ومن أجل بذل ما يلزم لاحتواء الأحداث المقلقة، والتي أسفرت عن بث مشاعر الخوف والرعب في صفوف المواطنين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ.

وتم التشديد على ضرورة تكثيف العمل من أجل التحقيق في ملابسات هذه الأحداث بهدف ملاحقة مطلقي النار ومستخدمي السلاح غير الشرعي في ترهيب المواطنين، ومن ثم تقديمهم للقضاء بما يتماشى مع القانون وقرارات فخامة الرئيس المشددة والقاضية بملاحقة هذا السلاح وتغليظ العقوبات المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهريبها بصورة مخالفة للقانون.

وناشدت "اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة" الرئيس ورئيس الوزراء، بالتدخل العاجل والفوري لحقن الدماء ووقف الاشتباكات التي قد تطال أرواح الأبرياء في المخيم، والذي قالت إنه أصبح اليوم "أشبه بساحة حرب واقتتال وفتنة".

وقررت اللجنة تعليق الدوام في المدارس لهذا اليوم، نظرًا لتوتر الوضع داخل المخيم.