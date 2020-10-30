جبل المكبر يفوز على شباب الخليل في دوري المحترفين

وطن: حقق فريق جبل المكبر المقدسي "نسور الجبل" فوزا مستحقا على شباب الخليل "العميد"، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الاسبوع الاول من دوري المحترفين بكرة القدم.

وجاءت المباراة مفتوحة من كلا الفريقين، مع هجوم ضاغط. وظهر "المكبر" بصورة رائعة من خلال الاستحواذ على الكرة والاتقان في التمرير، بالمقابل لم يظهر العميد بالشكل المتوقع، وظهرت بعض الهفوات في خط دفاعه .

وشهدت الدقيقة 37 تقدم المكبر بالنتيجة عن طريق شهاب القنبر بعد كرة في العمق الدفاعي ترجمها الى داخل الشباك. وبعد ذلك بثلاث دقائق احرز خلدون الحلمان هدف التعادل .

مالت المباراة الى التكافؤ مع ثقة كبيرة لمصلحة المكبر، وفي الدقيقة 45 احتسب الحكم ضربة جزاء للمكبر، اضاعها هشام الصالحي. ومع الدقيقة الاولى من بدل الضائع خطف العميد هدفه الثاني بواسطة رامي مسالمة.

في شوط المباراة الثاني ومع الدقيقة 64 اقتنص بهاءعلقم هدف فريقه الثاني والتعادل عندما وصلته الكرة داخل الصندوق سددها على يمين الحارس عزمي الشويكي.

ومع الدقيقة 67 استطاع المكبر اصابة الشباك بهدف ثالث وبطريقة جميلة، كرة عرضية من علقم هيأها شهاب القنبر على صدره وبمقص هوائي سددها داخل الشباك .

حاول العميد من تعديل النتيجة لكن هجماته كانت خجولة دون خطورة تذكر .