الاحتلال يعتدي على أم وابنها ويعتقله في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، فتى عقب الاعتداء عليه وعلى أمه بالضرب في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد (17 عاما) نجل الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عارف جابر بعد الاعتداء عليه وعلى أمه بالضرب خلال مهاجمة مستوطنين من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق المدينة، عددا من بيوت العائلات الفلسطينية في حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل تحت حماية جنود الاحتلال.