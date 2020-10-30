آلاف المصلين يهتفون بالمسجد الأقصى نصرة للنبي محمد

وطن: تظاهر الآلاف من الفلسطينيين، الجمعة، في المسجد الأقصى بمدينة القدس، نصرة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتنديدا بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد الإسلام.

وبعد صلاة الجمعة، تجمع آلاف المصلين في المسجد الأقصى، وأطلقوا هتافات نصرة للنبي محمد منها: “بالروح بالدم نفديك يا محمد، ولن تركع أمة قائدها محمد، والله أكبر، وقائدنا للأبد سيدنا محمد”.

كما رددوا هتافات ضد الرئيس ماكرون .

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم”، وأخرى تدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وجاب المشاركون في المسيرة ساحات المسجد الأقصى قرب مسجد “قبة الصخرة المشرفة”، وكان بينهم نساء وأطفال وكبار سن.

وخلال خطبة الجمعة، أدان الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، الرسوم المسيئة للرسول محمد، وتصريحات ماكرون المعادية للإسلام.

وقال صبري، إن “الرئيس الفرنسي قد أعلن عداءه للمسلمين في العالم، وهو من يتحمل مسؤولية تداعيات ذلك”.

من جهة أخرى، منعت شرطة الاحتلال فلسطينيين من سكان الضفة الغربية من دخول البلدة القديمة للوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، دون سبب معلن.

كما لاحقت الشرطة المشاركين في المسيرة بعد انتهائها واعتقلت أحدهم، إضافة لمصور صحافي، وفق شهود عيان.

وذكر الشهود، أن مواجهات بالأيدي اندلعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية في منطقة باب المجلس (أحد أبواب المسجد الأقصى)، عندما حاولوا منع عناصر الشرطة من اعتقال شبان شاركوا بالمسيرة.