الدوري الإسباني: برشلونة بروح جديدة والريال يستعد لإنتر

وطن: يأمل ريال مدريد بمواجهة ضيفه أويسكا غداً السبت، ضمن الجولة 8 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أن يضع خيباته القارية الأخيرة في درج النسيان، والإبقاء على فارق النقاط الست مع غريمه التقليدي برشلونة.

ورغم خسارته في الـ"كلاسيكو" الأسبوع الماضي، يعود برشلونة السبت، بأريحية أكبر في الدوري، منتشياً بفوز مهم 2-0 على يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وبروح عالية انعكست على لاعبيه، وخصوصاً نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد استقالة رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو من منصبه.

وقال مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان بعد لقاء يوفنتوس: "أعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة، عودة ميسي لصناعة الفرص والجودة العالية لـ(أنسو) فاتي كانتا أبرز أسباب فوزنا، آمل أن تنعكس هذه النتيجة على الدوري المحلي وأن يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي".

ولدى برشلونة، الثاني عشر في الترتيب، مباراتان مؤجلتان، غير أنه بعيد بسبع نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد، وسيبدأ مشواره الجديد من دون بارتوميو في الدوري الإسباني، أمام ألافيس السبت.

ويلعب ريال مدريد مع أويسكا العائد حديثاً إلى دوري الأضواء والذي لم يفز بعد هذا الموسم، حيث أعقب أربعة تعادلات متتالية بخسارة 4-1 خارج أرضه أمام متصدر الدوري ريال سوسيداد الأحد الماضي.

ومن الممكن أن يُشرك زيدان البلجيكي إيدن هازارد كأساسي للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، بعدما دخل بديلاً في مباراة مونشنغلادباخ.