نابلس: الاحتلال يقتحم "بيت دجن" واندلاع مواجهات

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، قرية بيت دجن شرق نابلس، وتجري في هذه الأثناء مواجهات مع المواطنين، الذين حاولوا التصدي لها.

وأفاد شهود لوطالة الأنباء الرسمية، بأن الآليات العسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت القرية، وسط إطلاق كثيف لقنابل صوت، والغاز المسيل للدموع.

وأضافوا بأن اقتحام الاحتلال جاء لعرقلة مسيرة دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي المهددة بالاستيلاء، وفصائل العمل الوطني، والتي ستقام على الأراضي التي يهددها الاستيطان شرق القرية.