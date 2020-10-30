الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ96

وطن: يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ96 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور خطير على حالته الصحية.

ورفضت محكمة الاحتلال العليا أمس التماسا لمحامية الأسير للإفراج عنه، ونقله إلى مستشفى فلسطيني، ما عدّه رئيس نادي الأسير قدورة فارس "بمثابة قرار إعدام بحق الأسير، في ظل خطورة وضعه الصحي".

ويواصل الأسير ماهر الأخرس من جنين إضرابه عن الطعام، علما أنه يقبع حاليا في مستشفى كابلان بوضع صحي خطير جدًا.

ويُعاني الأخرس من آلام شديدة في الرأس والمعدة ولا يقوى على الحركة، بينما حذّر الأطباء من توقف قلبه بشكلٍ مفاجئ، وتصيبه حالات تشنج، وهناك خشية أن تتعرّض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب.