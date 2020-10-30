الاحتلال: تخفيف القيود على الأنشطة التجارية بدءاً من الأحد

وطن: صادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا في دولة الاحتلال، بعد انتصاف ليل الخميس - الجمعة، على تخفيف القيود المفروضة على الأنشطة الاتجارية، وسمح بعودة جزئية للمصالح التجارية.

وتشمل التسهيلات الجديدة؛ فتح غرف الضيافة الفندقية، والمصالح التي تقدم خدمات لكل مستخدم على حدة: صالونات الحلاقة، ومراكز التجميل، وتعليم السياقة، والتدريبات الشخصية، ومراكز الطب المكمل والعلاجات غير الطبية؛ وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

إضافة إلى فتح المصالح التجارية المطلة على الشوارع (خارج الأسواق ومراكز التسوق)، بدءًا من يوم الأحد الموافق 8 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، على أن يتم التوافق على خطة يضعها ممثلون عن وزارتي المالية والصحة.

كما وتشمل التسهيلات، فتح دور العبادة لاستقبال 10 مصلين كحد أقصى بدءا من الأحد المقبل.

وأكد المجلس أن انخفاض عدد الإصابات اليومية إلى ما دون 500 إصابة، سيعجل من موعد السماح بفتح المصالح التجارية المطلة على الشوارع.