التلفزيون
برامجنا
فيديو وطن
فيوغرافيك وطن
تحقيقات وطن
أصوات مهمشة
الراديو
وطن FM
البرامج الاذاعية
البث المباشر
فلسطيني
عربي دولي
وطن في الميدان
رصيف وطن
النسخة الخفيفة
وطن
الأخبار
إقتصاد وأعمال
إصابة ثلاثة فتية من مخيم جنين برصاص الاحتلال قرب من حاجز الجلمة
أجواء حارة نسبياً اليوم
وطن تتابع ملف رواتب الاسرى .. الحكومة: لن نتخلى عن الاسرى وعائلاتهم، هيئة الاسرى: البنوك ابدت حرصها على رواتب ومدخرات الاسرى ونادي الاسير: على البنوك رفض قرار الاحتلال وعدم تركها وحيدة
قوات الاحتلال تقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري
اشتية: سنرفع نسبة صرف الرواتب خلال الأشهر القادمة إذا لم تنته الأزمة المالية
وفاة شابين بحادث سير غرب الخليل
"فلسطينيات" لـوطن: 63% من الصحفيات الفلسطينيات تراجع دخلهن ومكافآتهن وبعضهن توقف عملهن خلال جائحة كورونا
التعليم العالي لـوطن: تميزنا هذا العام بارتفاع عدد الجامعات الفلسطينية ضمن أفضل 160 جامعة عربية إلى 7
الشرطة لـوطن:التحقيقات مستمرة بوفاة شاب من قصرة،ولا يوجد شبهة جنائية في وفاة المواطن الذي عُثر على جثته أمس في رام الله
ديوان الرقابة المالية والادارية لوطن :"ضعف اجراءات الحوكمة في سلطة النقد.. وأجهزة طبية مفقودة في وزارة الصحة"
“نور جنين " ... شمس فلسطين لن تحجبها إجراءات الاحتلال
بالشراكة بين "الجبريني" ووزارة الصحة.. إطلاق حملة "مكملين" للتوعية بالفحص المبكر لسرطان الثدي
تطبيق "أمانكم".. إرسال إشعارات للمخالط بالاعتماد على تقنية الـ"bluetooth" لدى الطرفين
النقابه العامة لعمال النقل لـوطن: اعتصام احتجاجي الثلاثاء المقبل للمطالبة باجتماع عاجل مع رئيس الوزراء
التربية والتعليم لـوطن: نحن في حوار دائم مع اتحاد المعلمين والجهات ذات العلاقة ونأمل الوصول إلى حل للأزمة الحالية
أسعار صرف العملات
30.10.2020
08:31 AM
وطن
: جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم الجمعة، كما يلي:
دولار 3.41
دينار 4.80
يورو 3.99
التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
بحث
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Snapchat
Instagram
Rss
تصميم وتطوير