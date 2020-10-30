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أسعار صرف العملات

30.10.2020 08:31 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم الجمعة، كما يلي:

دولار 3.41

دينار 4.80

يورو 3.99

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