إسبانيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

وطن: أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا زادت بواقع 23580 حالة بموجب حصيلة يوم الخميس.

ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى مليون و136503 حالات.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 173 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35639، حسب الوزارة.

وطبقت إسبانيا حالة الطوارئ للمرة الثانية اعتبارا من يوم الأحد مما سمح بفرض حظر تجوال ليلي في أنحاء البلاد ما عدا جزر الكناري.

المصدر: (رويترز)