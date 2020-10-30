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الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين بينهم مرابطة في الاقصى

30.10.2020 12:14 AM
الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين بينهم مرابطة في الاقصى

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة مقدسيين بينهم المرابطة رائدة سعيد.

وفي التفاصيل اعتقلت قوات الاحتلال المرابطة المقدسية رائدة سعيد الخليلي أثناء خروجها من المسجد الأقصى.

وتعرضت المرابطة رائدة سعيد للاعتقال من قبل قوات الاحتلال سبع مرات أثناء خروجها من أبواب المسجد الأقصى والتحقيق معها ساعتين على الأقل في كل مرة، وتوجيه التهم لها وصولا إلى إبعادها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين أحدهما في منطقة باب العامود والأخر أثناء مروره عبر حاجز مخيم شعفاط قرب القدس.

 

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