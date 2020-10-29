الخارجية: نرفض الإساءة للديانات ورموزها وتعاليمها

وطن: أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن رفضها الإساءة للديانات ورموزها وتعاليمها، مطالبة الجميع دون استثناء بإدانتها ومحاربتها ومنعها بكل السبل القانونية المتوفرة.

وفي بيان لها، أدانت الوزارة بأشد العبارات عمليات القتل الإرهابية التي وقعت مؤخرا في فرنسا تحت شعار الدين، والدين منها براء، والتي كان آخرها الجريمة البشعة التي وقعت هذا اليوم في نيس.

واعتبرت الوزارة ان هذه الجرائم هي أعمال إرهابية بامتياز، وخارجة تماما عن تعاليم الاسلام السمحة، التي ترفض بشدة ووضوح الاعتداء على النفس البشرية وقتلها، كما يرفضها كل انسان سوي مهما كانت ديانته او قوميته او جنسيته او عرقه.

وقالت الشرطة الفرنسية في وقت سابق الخميس، إن "هجوما بسكين استهدف كنيسة السيدة العذراء وسط نيس، ما أسفر عن 3 قتلى، بينهم اثنان لقيا مصرعهما داخل الكنيسة، وآخر عند محاولته الفرار إلى الخارج.